Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Diablo 4 смогли убить мощного мирового босса всего за 15 секунд

В Diablo 4 смогли убить мощного мирового босса всего за 15 секунд
Аудио-версия:
Комментарии

На Reddit опубликовали видео с убийством сложнейшего мирового босса в Diablo 4. Ролик стал популярным потому, что в нём неизвестный игрок расправился с мощным врагом всего за 15 секунд — это рекорд.

В ролике полоска здоровья босса уходит очень быстро. Обычно на убийство этого босса требуется в несколько раз больше времени. Недруга победил некромант — его определённый билд, в котором есть костяное копьё. У оружия увеличенный до 100% шанс на критический урон. Это довольно популярный билд среди любителей играть за некроманта.

Убийство мощного босса в Diablo 4

Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Blozzard Entertainment.

На этой неделе Blizzard выпустила гигантский патч 1.0.3 для Diablo 4 со множеством изменений. По большей части он исправляет ошибки и неполадки, однако не обошлось и без изменений баланса.

Материалы по теме
Для Diablo 4 вышел огромный патч с улучшенными наградами и исправлением багов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023