В Diablo 4 смогли убить мощного мирового босса всего за 15 секунд

На Reddit опубликовали видео с убийством сложнейшего мирового босса в Diablo 4. Ролик стал популярным потому, что в нём неизвестный игрок расправился с мощным врагом всего за 15 секунд — это рекорд.

В ролике полоска здоровья босса уходит очень быстро. Обычно на убийство этого босса требуется в несколько раз больше времени. Недруга победил некромант — его определённый билд, в котором есть костяное копьё. У оружия увеличенный до 100% шанс на критический урон. Это довольно популярный билд среди любителей играть за некроманта.

Убийство мощного босса в Diablo 4

Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Blozzard Entertainment.

На этой неделе Blizzard выпустила гигантский патч 1.0.3 для Diablo 4 со множеством изменений. По большей части он исправляет ошибки и неполадки, однако не обошлось и без изменений баланса.