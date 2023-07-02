Первую Red Dead Redemption действительно переиздадут — инсайдер

Бывший редактор IGN и известный инсайдер Колин Мориарти подтвердил, что переиздание первой Red Dead Redemption действительно в работе. По его словам, Rockstar давно планировала выпустить переосмысление нашумевшего игрового вестерна, но компания откладывала его премьеру, выдав разработчикам время на шлифовку, чтобы в итоге вышел качественный по всем понятиям проект.

При этом до сих пор точно неясно, будет ли это ремейк или ремастер. По словам Мориарти, он лично видел доказательство существования переиздания первой Red Dead Redemption.

Я видел подтверждение того, что это реально. Не думаю, что вам нужно это подтверждение, но кое-кто связался со мной и показал мне кое-что, что окончательно доказывает, что эта игра точно увидит свет.

Он уверен, что ремейк или ремастер точно будет анонсирован в августе этого года.

Объявление прозвучит примерно в августе. Южнокорейская рейтинговая комиссия не просто так выдаёт играм рейтинги.

Южная Корея совсем недавно выдала возрастной рейтинг первой Red Dead Redemption. Оригинальная игра вышла на Xbox 360 и PS3 в 2010 году. С тех пор её так и не выпустили на ПК, а консольные версии не получали даже ремастеров. Фанаты давно просят Rockstar о переиздании или ремейке этого вестерна.