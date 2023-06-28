Фанаты нашли ещё один намёк на переиздание Red Dead Redemption

Японское издание Gematsu сообщило, что первая часть Red Dead Redemption получила возрастной рейтинг в Корее, притом случилось это совсем недавно.

Gematsu отметило, что игра получила классификацию CC-NV-230615-001. CC-NV в Корее получают консольные игры, а тайтлы для ПК получают номер CC-NP. Так, рейтинг выдали только для консолей, но каких именно, неизвестно.

Оригинальная Red Dead Redemption вышла в 2010 году на Xbox 360 и PS3. С тех пор игру так и не выпустили на ПК, а консольные версии не получали даже ремастеров. Фанаты давно просят Rockstar о переиздании или ремейке первой части Red Dead Redemption.

Вероятно, выданный рейтинг принадлежит ремастеру или ремейку Red Dead Redemption. Точно сказать пока сложно.