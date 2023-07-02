Стрим на Twitch смотрели 3,4 млн человек — это новый рекорд

Испанский стример Ибай Льянос, который ранее удерживал рекорд по числу одновременно смотрящих стрим зрителей на Twitch, побил своё же достижение, набрав 3,4 млн одновременных просмотров боксёрского турнира La Velada. Это новый рекорд платформы.

Многие топовые стримеры собирают десятки и сотни тысяч зрителей во время стримов, но редко можно увидеть, как они набирают миллионы одновременных просмотров. Такие показатели традиционно легче достигаются на YouTube, где любой пользователь может посмотреть видео в любое время. Привлечение более 3 миллионов одновременных пользователей равноценно достаточно успешной телевизионной трансляции, особенно в 2023 году.

В июне Twitch внёс изменения во взрослый контент на своей площадке. Теперь стримеры могут детально сообщать зрителям, о каких именно элементах «18+» идёт речь. Ранее авторы могли просто ставить отметку о том, что на стриме будут некие взрослые темы, однако зритель изначально не знал, какие именно.