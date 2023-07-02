«Индиана Джонс и колесо судьбы» стартовал в прокате США со скромных $ 60 млн

В первые выходные проката приключенческий блокбастер «Индиана Джонс и колесо судьбы» заработал в США $ 60 млн. Эксперты называют этот результат «катастрофой», потому что целый ряд провальных фильмов в своё время стартовал в домашнем прокате заметно лучше.
Например, у «Хана Соло: Звёздные Войны. Истории» был более впечатляющий старт — за три дня проката в 2018 году он заработал $ 84,4 млн, а за четыре принёс авторам $ 103 млн. Новые «Трансформеры: Восхождение Звероботов» от Paramount стартовали в Америке с $ 61 млн.
По данным источников издания Deadline, бюджет нового «Индианы Джонса» составил $ 329 млн. Если информация правдива, то чтобы отбить такие затраты и выйти в плюс, ленте нужно заработать более чем в два раза больше. В принципе у неё ещё есть такая возможность — мировые сборы могут сделать картине кассу. К тому же прокат только начался.
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