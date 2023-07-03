Саре Джессике Паркер было некомфортно сниматься обнажённой в «Сексе в большом городе»

Актриса Сара Джессика Паркер, известная по комедийному сериалу «Секс в большом городе», рассказала, в какие моменты съёмки шоу проходили для неё дискомфортно. По словам Паркер, ей не очень нравилось сниматься обнажённой.

Актриса подчеркнула, что она стеснялась и просто чувствовала неловкость от работы над такими эпизодами. К счастью, в шоу «И просто так», которое выступает продолжением «Секса в большом городе», подобных сцен не было.

Сценарий был действительно интересным, по-настоящему захватывающим, необычным и свежим, чего-то подобного я раньше никогда не видела. Я сказала продюсеру, что меня беспокоили съёмки в обнажённом виде, а он сказал, что я могу просто не делать этого. Я думаю, что просто была застенчивой, мне никогда не было комфортно обнажаться во время съёмок, но я никогда не осуждала кого-то другого, кто это делал. Наоборот, я даже восхищалась этим.

В данный момент шоу «И просто так» получило два сезона. Второй сезон закончат показывать 24 августа.