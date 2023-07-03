У режиссёра Чада Стахелски всё ещё нет идей для «Джона Уика 5»

Практически сразу после премьеры «Джона Уика 4» в киностудии Lionsgate заявили, что на этом история наёмного убийцы не завершена. Каких-либо подробностей топ-менеджеры не сообщили, отметив лишь, что пятая часть не заставит себя ждать.

При этом спустя почти полгода у режиссёра франшизы Чада Стахелски пока нет каких-либо идей для продолжения. Судя по всему, он и вовсе не уверен, что «Джон Уик 5» выйдет в ближайшем будущем. Однако Стахелски отмечает, что достойная идея ещё может прийти ему в голову в самый подходящий момент.

Я, честно говоря, не знаю, будет ли продолжение. По понятным причинам Lionsgate стремится снимать больше проектов про Джона Уика. Для режиссёра тоже неплохо иметь стабильную франшизу, по которой он выпускает новые картины. Однако сейчас у меня нет идей [для продолжения]. Но меня может осенить уже завтра — я тут же расскажу об этом Киану, или это он мне что-то расскажет, пока мы не придём к нашей классической фразе: «Боже мой, мы должны снять это прямо сейчас».

Ближайшей картиной по вселенной «Джона Уика» станет сериал «Континенталь». Его премьера состоится в сентябре.