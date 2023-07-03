В русской озвучке S.T.A.L.K.E.R. 2 может принять участие голос Ви из Cyberpunk 2077

Весной 2022 года стало известно, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет русской озвучки. Спустя некоторое время студия GamesVoice заявила, что хотела бы заняться дубляжом проекта, как только состоится его релиз.

Спустя год после анонса фанатская группа VK «Вестник «Того Самого Сталкера» объявила, что в работе над озвучкой заинтересован Егор Васильев — он больше всего известен как русский голос Ви в Cyberpunk 2077. В ближайшее время администрация группы планирует наладить связь с командой GamesVoice, которая обещала заняться дубляжом игры.

Примерно полмесяца назад к нам присоединился и активно держит со мной контакты Егор Васильев – голос Ви в Cyberpunk 2077. Мы хотели придержать эту новость до момента, когда решим все организационные вопросы, но анонсируем это сейчас. Вскоре возможен разговор со студией GameVoice на предмет обсуждения возможности озвучки S.T.A.L.K.E.R. 2 на профессиональном уровне с привлечением большого количества мастеров дубляжа. Егор является фанатом S.T.A.L.K.E.R., этот человек пришёл сюда с целью помочь комьюнити с профессиональной озвучкой и действует из лучших побуждений.

S.T.A.L.K.E.R. 2 должна поступить в продажу до конца 2023 года на ПК и Xbox Series, а также в сервисе Game Pass.