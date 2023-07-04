Российские команды Team Spirit и 9Pandas вышли на The International 2023 по Dota 2

Сразу две российские команды, Team Spirit и 9Pandas, а также Talon Esports из Таиланда обеспечили себе право выступить на чемпионате мира The International 2023 по киберспортивной игре Dota 2.

Это произошло после вылета Bleed Esports с глобального турнира Bali Major 2023 — этот коллектив не сможет набрать рейтинговые очки и обогнать наши команды. И «драконы», и «панды» точно попадут в топ-12 сезонного рейтинга, который и определяет участников турнира.

Фото: Liquipedia

В ближайшие дни на главный турнир по Dota 2 может выйти ещё одна российская команда — BetBoom Team. Сейчас она на 12-м месте, но её могут обогнать Team Aster или Quest Esports. Чтобы гарантировать себе выход на TI12, нужно занять призовое место на Bali Major (для этого необходимо выиграть один из двух матчей).

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Кроме того, в августе пройдёт квалификация на The International 2023 для Восточной Европы — там определится ещё один участник от нашего региона.

Участники The International 2023 по Dota 2:

Gaimin Gladiators (Европа);

Team Liquid (Швеция);

Evil Geniuses (Перу);

Shopify Rebellion (Северная Америка);

Tundra Esports (Европа);

Talon Esports (Таиланд);

9Pandas (Россия);

Team Spirit (Россия);

пять команд из топ-12 итогового рейтинга Dota Pro Circuit 2023;

восемь победителей региональных квалификаций.

Помимо двух отечественных команд, на турнир также уже пробился 21-летний российский киберспортсмен Антон dyrachyo Шкредов, выступающий за Gaimin Gladiators на позиции керри.