Российские команды Team Spirit и 9Pandas вышли на The International 2023 по Dota 2

Сразу две российские команды, Team Spirit и 9Pandas, а также Talon Esports из Таиланда обеспечили себе право выступить на чемпионате мира The International 2023 по киберспортивной игре Dota 2.
Это произошло после вылета Bleed Esports с глобального турнира Bali Major 2023 — этот коллектив не сможет набрать рейтинговые очки и обогнать наши команды. И «драконы», и «панды» точно попадут в топ-12 сезонного рейтинга, который и определяет участников турнира.
Фото: Liquipedia
В ближайшие дни на главный турнир по Dota 2 может выйти ещё одна российская команда — BetBoom Team. Сейчас она на 12-м месте, но её могут обогнать Team Aster или Quest Esports. Чтобы гарантировать себе выход на TI12, нужно занять призовое место на Bali Major (для этого необходимо выиграть один из двух матчей).
Кроме того, в августе пройдёт квалификация на The International 2023 для Восточной Европы — там определится ещё один участник от нашего региона.
Участники The International 2023 по Dota 2:
- Gaimin Gladiators (Европа);
- Team Liquid (Швеция);
- Evil Geniuses (Перу);
- Shopify Rebellion (Северная Америка);
- Tundra Esports (Европа);
- Talon Esports (Таиланд);
- 9Pandas (Россия);
- Team Spirit (Россия);
- пять команд из топ-12 итогового рейтинга Dota Pro Circuit 2023;
- восемь победителей региональных квалификаций.
Помимо двух отечественных команд, на турнир также уже пробился 21-летний российский киберспортсмен Антон dyrachyo Шкредов, выступающий за Gaimin Gladiators на позиции керри.
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