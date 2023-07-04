Nintendo показала более 20 скриншотов ремейка Super Mario RPG — культовой игры 1996 года

NIntendoЕщё время своей презентации Nintendo анонсировала ремейк Super Mario RPG — культовой игры для SNES, вышедшей в 1996 году. Компания готовит полноценный ремейк, от которого фанаты точно будут в восторге.
Nintendo на своём сайте опубликовала более 20 скриншотов игры, на которых можно увидеть самого Марио, принцессу Пич, Боузера и других персонажей. Также можно увидеть фрагменты геймплея и поле для сражений с противниками.
Судя по скриншотам можно понять, что Nintendo сохранила максимальную точность оригинального проекта и решила не вносить кардинальные изменения в игру.
Фото: NIntendo
Фото: NIntendo
Фото: NIntendo
Фото: NIntendo
Фото: NIntendo
Фото: NIntendo
Фото: NIntendo
Фото: NIntendo
Фото: NIntendo
Фото: NIntendo
Фото: NIntendo
Фото: NIntendo
Фото: NIntendo
Фото: NIntendo
Фото: NIntendo
Фото: NIntendo
Фото: NIntendo
Фото: NIntendo
Фото: NIntendo
Фото: NIntendo
Фото: Nintendo
Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат Nintendo.
Релиз состоится уже 17 ноября только для Nintendo Switch.
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