За первую половину года в России снизились продажи ноутбуков
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По информации газеты «Коммерсантъ», в России за период с января по май снизились продажи ноутбуков. Падение составило 11,5%. В штуках зафиксировано падение на 25%, в деньгах до 1,26 млн устройств и 70,8 млрд рублей.
В частности снизились продажи ноутбуков от компаний Asus, Aсer, HP и Dell. При этом доля китайских брендов в штуках выросла с 30% до 40%. Увеличила продажи и тайваньская MSI, которая заняла 21% рынка. Продажи ноутбуков снизились в том числе из-за повышенных цен.
Несмотря на это, вырос спрос на игровые ноутбуки, хотя интерес к ним у аудитории упал примерно на 9%.
Эксперты говорят, что Asus, Lenovo и Aсer ищут способы возобновить официальные поставки в Россию, но пока что не нашли никаких способов.
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