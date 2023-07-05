За первую половину года в России снизились продажи ноутбуков

По информации газеты «Коммерсантъ», в России за период с января по май снизились продажи ноутбуков. Падение составило 11,5%. В штуках зафиксировано падение на 25%, в деньгах до 1,26 млн устройств и 70,8 млрд рублей.

В частности снизились продажи ноутбуков от компаний Asus, Aсer, HP и Dell. При этом доля китайских брендов в штуках выросла с 30% до 40%. Увеличила продажи и тайваньская MSI, которая заняла 21% рынка. Продажи ноутбуков снизились в том числе из-за повышенных цен.

Несмотря на это, вырос спрос на игровые ноутбуки, хотя интерес к ним у аудитории упал примерно на 9%.

Эксперты говорят, что Asus, Lenovo и Aсer ищут способы возобновить официальные поставки в Россию, но пока что не нашли никаких способов.