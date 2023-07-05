Фильм «Барби» могут запретить на Филиппинах, в Малайзии и Брунее

Фильм «Барби» продолжает быть горячей темой в Азии. Ранее фильм запретили во Вьетнаме, а сейчас ленту могут заблокировать и в других странах: на Филиппинах, в Малайзии и Брунее.
Всё дело в той самой сцене фильма, где изображена девятипунктирная линия. Это символ территориальных претензий Китая в Южно-Китайском море. Так, сенатор Филиппин Фрэнсис Толентино призвал местное ведомство обратить внимание на ленту и запретить её в стране, если там действительно содержится эпизод, нарушающий суверенитет страны.
Если недействительная девятипунктирная линия изображена в фильме «Барби», то совет по обзору и классификации кино и телевидения (MTRCB) обязан запретить фильм, поскольку он порочит суверенитет Филиппин.
Ранее по этой же причине на Филиппинах запретили фильм «Анчартед: На картах не значится». При этом правительство страны может допустить ленту к релизу, если авторы добавят большой дисклеймер о том, что «девятипунктирная линия — плод воображения Китая».
Что касается Малайзии и Брунея, то правительства стран пока не делали официальных заявлений о премьере «Барби». Однако обе страны также выступают строго против всех территориальных претензий китайского правительства.
«Барби» выйдет в кинотеатрах по всему миру 21 июля. Лента также не выйдет в кинотеатрах России, однако картина наверняка доберётся до российских зрителей неофициально.
- 5 июля 2023
-
11:12
-
10:54
-
10:43
-
10:33
-
10:11
-
09:51
-
09:00
-
08:15
-
07:44
-
07:04
-
06:35
- 4 июля 2023
-
21:15
-
21:11
-
20:36
-
19:45
-
19:21
-
18:59
-
18:41
-
17:56
-
17:38
-
17:20
-
16:57
-
16:23
-
15:59
-
15:49
-
15:26
-
15:26
-
14:47
-
14:02
-
13:34
-
13:03
-
12:57
-
12:31
-
12:21
-
11:45