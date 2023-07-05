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Фильм «Барби» могут запретить на Филиппинах, в Малайзии и Брунее

Фильм «Барби» могут запретить на Филиппинах, в Малайзии и Брунее
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Фильм «Барби» продолжает быть горячей темой в Азии. Ранее фильм запретили во Вьетнаме, а сейчас ленту могут заблокировать и в других странах: на Филиппинах, в Малайзии и Брунее.

Всё дело в той самой сцене фильма, где изображена девятипунктирная линия. Это символ территориальных претензий Китая в Южно-Китайском море. Так, сенатор Филиппин Фрэнсис Толентино призвал местное ведомство обратить внимание на ленту и запретить её в стране, если там действительно содержится эпизод, нарушающий суверенитет страны.

Если недействительная девятипунктирная линия изображена в фильме «Барби», то совет по обзору и классификации кино и телевидения (MTRCB) обязан запретить фильм, поскольку он порочит суверенитет Филиппин.

Ранее по этой же причине на Филиппинах запретили фильм «Анчартед: На картах не значится». При этом правительство страны может допустить ленту к релизу, если авторы добавят большой дисклеймер о том, что «девятипунктирная линия — плод воображения Китая».

Что касается Малайзии и Брунея, то правительства стран пока не делали официальных заявлений о премьере «Барби». Однако обе страны также выступают строго против всех территориальных претензий китайского правительства.

«Барби» выйдет в кинотеатрах по всему миру 21 июля. Лента также не выйдет в кинотеатрах России, однако картина наверняка доберётся до российских зрителей неофициально.

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