Xbox и Bethesda примут участие в игровой выставке gamescom 2023

Организаторы игровой выставки gamescom сообщили, что в этом году её посетят Xbox и Bethesda. Это значит, что обе компании могут поделиться новыми деталями своих ближайших проектов.
Фото: Twitter
Какие именно игры покажут во время презентации, неизвестно, однако геймеров наверняка ждут новые подробности осенней линейки: Starfield, Forza Motorsport и, возможно, неких неанонсированных проектов.
Презентация gamescom 2023 пройдёт с 23 по 27 августа 2023 года. Вечером 22 августа ведущий Summer Game Fest и The Game Awards Джефф Кили проведёт церемонию Opening Night Live, на которой геймеров наверняка ждут различные анонсы. Традиционно на gamescom представляют довольно значимые для индустрии проекты — в прошлом году церемонию закрыли повторным анонсом Dead Island 2.
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