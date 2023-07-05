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Xbox и Bethesda примут участие в игровой выставке gamescom 2023

Xbox и Bethesda примут участие в игровой выставке gamescom 2023
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Организаторы игровой выставки gamescom сообщили, что в этом году её посетят Xbox и Bethesda. Это значит, что обе компании могут поделиться новыми деталями своих ближайших проектов.

Фото: Twitter

Какие именно игры покажут во время презентации, неизвестно, однако геймеров наверняка ждут новые подробности осенней линейки: Starfield, Forza Motorsport и, возможно, неких неанонсированных проектов.

Презентация gamescom 2023 пройдёт с 23 по 27 августа 2023 года. Вечером 22 августа ведущий Summer Game Fest и The Game Awards Джефф Кили проведёт церемонию Opening Night Live, на которой геймеров наверняка ждут различные анонсы. Традиционно на gamescom представляют довольно значимые для индустрии проекты — в прошлом году церемонию закрыли повторным анонсом Dead Island 2.

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