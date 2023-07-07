Вышел геймплейный трейлер дополнения «Конное ранчо» для The Sims 4

EA и Maxis опубликовали геймплейный трейлер дополнения «Конное ранчо» для The Sims 4. В ролике можно увидеть, как именно симы могут взаимодействовать с лошадьми.
Видео доступно на YouTube-канале The Sims. Права на видео принадлежат EA.
В новом расширении игроки смогут воспитывать и тренировать не только лошадей, но и взаимодействовать с козами и овцами. Также в игре появится небольшой городок Честнат-Ридж, вдохновлённый американским западом. В нём можно будет обустроить ранчо и заняться разведением лошадей: для этого авторы ввели отдельные занятия вроде уборки стойл и стрижки овец.
Разработчики хотели, чтобы геймеры относились к лошадям так, будто они полноценные члены семьи. За животными можно ухаживать и приводить их в порядок.
Дополнение «Конное ранчо» для The Sims 4 выйдет 20 июля на ПК и консолях. За покупку аддона до 31 августа игрокам подарят цифровой контент «Релакс на ранчо».
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