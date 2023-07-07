В бета-версию Steam добавили звуковое оповещение о новых достижениях в играх
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Пользователи платформы Reddit обратили внимание на то, что в новой сборке бета-версии Steam появился звук, который воспроизводится при получении достижений в играх.
Аудиофрагмент соответствует тому, что используется на портативной консоли Steam Deck.
Видео доступно на YouTube-канале BrokenWiener. Права на видео принадлежат Valve.
При необходимости неймеры могут отключить оповещения подобного типа в параметрах клиента. Правда, отдельной настройки пока не предусмотрено — но можно избавить сразу от всех некритических оповещений.
Последнее крупное обновление бета-версия Steam получила в конце апреля. Valve изменила интерфейс, добавила панель инструментов и возможность оставлять заметки поверх клиента игры.
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