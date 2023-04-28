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Заметки в бета-версии Steam стали использовать как прицел для AWP в CS:GO

Сегодня Valve выпустила большое обновления бета-версии клиента Steam, одной из любопытных фишек которого стали заметки поверх игрового окна.

Теперь пользователи могут закрепить на экране текстовое сообщение с важной информацией, которая может пригодиться по ходу игры.

Фото: Valve

Однако геймеры уже нашли функции нестандартное применение: заметку используют в качестве прицела для снайперской винтовки в CS:GO.

Игроки создают полупрозрачную заметку с символом *, который устанавливают в соответствии с прицелом AWP. После этого основной прицел больше не нужен — точное направление выстрела можно понять по заметке.

Фото: Reddit

Ранее для этой цели использовали сторонние программы и инструменты монитора, а в Counter-Strike 1.6 некоторые рисовали точку прицела на экране маркером.