Дженна Ортега в свадебном платье и Вайнона Райдер — на фото со съёмок «Битлджуса 2»

Издание People обратило внимание на фотографии, которые появились в Сети. Их сделали во время съёмочного процесса фильма «Битлджус 2». На один из кадров попала любимица фанатов и звезда «Уэнсдей», актриса Дженна Ортега.
Ортегу можно увидеть в пышном свадебном платье. А ещё на фото есть Вайнона Райдер в образе Лидии Дитц — этого персонажа Райдер играла в оригинальном «Битлджусе» 1988 года. Напомним, Ортега в продолжении сыграет дочь Лидии.
Фото: Click News/Dean/Splashnews.com
Фото: Click News/Dean/Splashnews.com
Фото: Click News/Dean/Splashnews.com
Оригинальный «Битлджус» вышел в мировой прокат в 1988 году и получил положительные отзывы от зрителей и критиков. Лента собрала $ 73 млн при бюджете в $ 15 млн, став большим хитом для Warner Bros.
Премьера «Битлджуса 2» намечена на 6 сентября 2024 года. В режиссёрское кресло вернулся Тим Бёртон.
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