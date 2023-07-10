Дженна Ортега в свадебном платье и Вайнона Райдер — на фото со съёмок «Битлджуса 2»

Издание People обратило внимание на фотографии, которые появились в Сети. Их сделали во время съёмочного процесса фильма «Битлджус 2». На один из кадров попала любимица фанатов и звезда «Уэнсдей», актриса Дженна Ортега.

Ортегу можно увидеть в пышном свадебном платье. А ещё на фото есть Вайнона Райдер в образе Лидии Дитц — этого персонажа Райдер играла в оригинальном «Битлджусе» 1988 года. Напомним, Ортега в продолжении сыграет дочь Лидии.

Фото: Click News/Dean/Splashnews.com

Фото: Click News/Dean/Splashnews.com

Фото: Click News/Dean/Splashnews.com

Оригинальный «Битлджус» вышел в мировой прокат в 1988 году и получил положительные отзывы от зрителей и критиков. Лента собрала $ 73 млн при бюджете в $ 15 млн, став большим хитом для Warner Bros.

Премьера «Битлджуса 2» намечена на 6 сентября 2024 года. В режиссёрское кресло вернулся Тим Бёртон.