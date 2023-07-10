Netflix выпустил тизер реалити-шоу Zombieverse про выживание в зомби-апокалипсисе

Netflix опубликовал тизер реалити-шоу Zombieverse про выживание в зомби-апокалипсисе. Действие проекта развернётся на улочках Сеула. Подобное шоу проводится только в Корее.

В ролике можно увидеть большое количество зомби, которые преследуют людей, чтобы их съесть. Люди же, в свою очередь, должны спасаться от зомби различными способами.

Из описания проекта известно только о том, что неизвестный зомби-вирус вырвался и гуляет по городу, заражая местных жителей. Достанется ли победителю какая-то награда, например, в виде денежного вознаграждения, неизвестно.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix K-Content. Права на видео принадлежат Netflix.

Шоу выйдет в Netflix 8 августа. Возможно, в будущем подобное проведут и в других городах.