Netflix выпустил тизер реалити-шоу Zombieverse про выживание в зомби-апокалипсисе
Поделиться
Netflix опубликовал тизер реалити-шоу Zombieverse про выживание в зомби-апокалипсисе. Действие проекта развернётся на улочках Сеула. Подобное шоу проводится только в Корее.
В ролике можно увидеть большое количество зомби, которые преследуют людей, чтобы их съесть. Люди же, в свою очередь, должны спасаться от зомби различными способами.
Из описания проекта известно только о том, что неизвестный зомби-вирус вырвался и гуляет по городу, заражая местных жителей. Достанется ли победителю какая-то награда, например, в виде денежного вознаграждения, неизвестно.
Видео доступно на YouTube-канале Netflix K-Content. Права на видео принадлежат Netflix.
Шоу выйдет в Netflix 8 августа. Возможно, в будущем подобное проведут и в других городах.
Комментарии
- 10 июля 2023
-
12:19
-
12:15
-
11:28
-
10:29
-
09:53
-
09:31
-
08:45
-
08:15
-
07:40
-
07:10
-
07:10
-
06:35
- 9 июля 2023
-
22:57
-
18:53
-
17:54
-
17:26
-
17:07
-
16:31
-
16:27
-
15:41
-
14:54
-
14:14
-
13:28
-
12:55
-
12:28
- 8 июля 2023
-
20:01
-
19:18
-
17:48
-
17:31
-
17:12
-
16:35
-
16:03
-
15:54
-
15:45
-
15:31
Партнерский контент