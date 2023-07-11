Появились первые кадры кровавого фильма ужасов про Золушку

Помните низкобюджетный фильм ужасов «Винни-Пух: Кровь и мёд»? Компания ITN Studios, которая помогала в создании ленты, показала первые кадры хоррора «Проклятие Золушки». Это будет тоже низкобюджетный ужастик, но уже про героиню сказок.

На кадрах можно увидеть, что картина будет действительно кровавой. Можно увидеть саму окровавленную и кричащую Золушку, а также её туфельку, которой, видимо, она кого-то приложила.

Фото: ITN Studios

Фото: ITN Studios

Каких-то сюжетных деталей ленты нет. Они появятся позже. Режиссёром и продюсером картины выступает Луиза Уоррен, а сценарий напишет Гарри Боксли. Саму Золушку сыграет Келли Райан Сансон, а вместе с ней в фильме снялись Крисси Вунна и Даниэль Скотт.

Премьера «Проклятия Золушки» состоится в октябре 2023 года.