Гильдия режиссёров США поддержала совместный протест сценаристов и актёров

14 июля официально стартовала забастовка актёров Голливуда — они присоединились к забастовке сценаристов, которая началась в мае. Около 160 тысяч членов профсоюза больше не смогут сниматься в фильмах и сериалах, участвовать в продвижении собственных картин и заниматься своей профессией до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены.
Гильдия режиссёров поддержала протесты своих коллег и выразила своё разочарование тем, как Ассоциация продюсеров (AMPTP) и киностудии отреагировали на требования актёров и сценаристов. Профсоюз постановщиков, судя по всему, не станет участвовать в общем протесте, однако будет поддерживать своих коллег иными способами.
Как стало известно ранее, киностудии и онлайн-кинотеатры решили не идти на уступки протестующим. Анонимный топ-менеджер заявил, что забастовщики могут бастовать сколько угодно, однако ранее или поздно у них попросту закончатся деньги.
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