Глава Disney Боб Айгер — о забастовке актёров Голливуда: это худший момент для протестов

13 июля Гильдия актёров США объявила о начале забастовки. Около 160 тысяч членов профсоюза больше не смогут сниматься в фильмах и сериалах, участвовать в продвижении собственных картин и заниматься своей профессией до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены.

Глава Disney Боб Айгер прокомментировал забастовку в интервью телеканалу CNBC. Топ-менеджер осудил протест актёров и заявил, что они лишь мешают возвращению кинобизнеса в норму после пандемии, а их требования «не имеют ничего общего с реальностью».

Меня очень беспокоит эта забастовка. Ранее мы говорили о разрушительных силах в этом бизнесе и обо всех проблемах, с которыми мы сталкиваемся, о восстановлении после пандемии, которое продолжается до сих пор. Это самый худший момент для протеста в истории. [...] Ожидания актёров от результатов протеста не имеют ничего общего с реальностью. Они лишь добавляют новые проблемы к череде трудностей, с которыми уже сталкивается кинобизнес. А это, откровенно говоря, весьма разрушительно для всей индустрии.

Забастовка Гильдии актёров США должна начаться вечером 14 июля. Это будет первый совместный протест артистов и сценаристов за последние 60 лет.