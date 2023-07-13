Глава Disney Боб Айгер — о забастовке актёров Голливуда: это худший момент для протестов
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13 июля Гильдия актёров США объявила о начале забастовки. Около 160 тысяч членов профсоюза больше не смогут сниматься в фильмах и сериалах, участвовать в продвижении собственных картин и заниматься своей профессией до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены.
Глава Disney Боб Айгер прокомментировал забастовку в интервью телеканалу CNBC. Топ-менеджер осудил протест актёров и заявил, что они лишь мешают возвращению кинобизнеса в норму после пандемии, а их требования «не имеют ничего общего с реальностью».
Меня очень беспокоит эта забастовка. Ранее мы говорили о разрушительных силах в этом бизнесе и обо всех проблемах, с которыми мы сталкиваемся, о восстановлении после пандемии, которое продолжается до сих пор. Это самый худший момент для протеста в истории. [...] Ожидания актёров от результатов протеста не имеют ничего общего с реальностью. Они лишь добавляют новые проблемы к череде трудностей, с которыми уже сталкивается кинобизнес. А это, откровенно говоря, весьма разрушительно для всей индустрии.
Забастовка Гильдии актёров США должна начаться вечером 14 июля. Это будет первый совместный протест артистов и сценаристов за последние 60 лет.
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