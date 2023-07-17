Глава разработки Uncharted 2 сравнил сцену игры с фрагментом из «Миссии невыполнима 7»

Глава разработки Uncharted 2 Брюс Стрейли в социальных сетях обратил внимание, что один фрагмент из фильма «Миссия невыполнима 7» уж больно похож на сцену из игры. Конечно, разработчик сделал акцент с положительной точки зрения.
Он имеет в виду сцену из начала игры, когда Нейтан Дрейк висит в падающем поезде. Нечто похожее реализовали и в новой части «Миссии невыполнима». Стрейли отметил, что для него видеть подобное — честь.
Фото: Sony
Фото: Paramount Pictures
Фото: Sony
Фото: Paramount Pictures
Премьера седьмой части «Миссии: невыполнима» состоялась 12 июля в кинотеатрах по всему миру, кроме, конечно же, России.
В июне 2024-го на большие экраны выйдет вторая половина «Смертельной расплаты» и поставит точку в истории Итана Ханта. А в онлайне лента появится 10 октября.
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