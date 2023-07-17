Гильдия актёров США разрешила создателям независимых фильмов продолжить съёмки

13 июля Гильдия актёров США объявила о начале забастовки. Около 160 тыс. членов профсоюза не смогут сниматься в фильмах и сериалах, участвовать в продвижении собственных картин и заниматься своей профессией до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены.

Несмотря на всеобщую забастовку, создатели независимых фильмов всё же получили разрешение на продолжение производства. Дело в том, что протест начался из-за конфликта с Ассоциацией продюсеров и киностудиями, поэтому технически инди-авторы с ними никак не связаны. Поэтому как минимум шесть проектов смогли продолжить съёмки, и их число наверняка вырастет.

Решение о поддержке инди-фильмов уже поддержал Марк Руффало, известный по роли Халка в киновселенной Marvel. Он предложил по-настоящему вложиться в независимый сектор кино, чтобы большие игроки на рынке «почувствовали конкуренцию» и учитывали мнение других членов киносообщества.