Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Гильдия актёров США разрешила создателям независимых фильмов продолжить съёмки

Гильдия актёров США разрешила создателям независимых фильмов продолжить съёмки
Аудио-версия:
Комментарии

13 июля Гильдия актёров США объявила о начале забастовки. Около 160 тыс. членов профсоюза не смогут сниматься в фильмах и сериалах, участвовать в продвижении собственных картин и заниматься своей профессией до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены.

Несмотря на всеобщую забастовку, создатели независимых фильмов всё же получили разрешение на продолжение производства. Дело в том, что протест начался из-за конфликта с Ассоциацией продюсеров и киностудиями, поэтому технически инди-авторы с ними никак не связаны. Поэтому как минимум шесть проектов смогли продолжить съёмки, и их число наверняка вырастет.

Решение о поддержке инди-фильмов уже поддержал Марк Руффало, известный по роли Халка в киновселенной Marvel. Он предложил по-настоящему вложиться в независимый сектор кино, чтобы большие игроки на рынке «почувствовали конкуренцию» и учитывали мнение других членов киносообщества.

Забастовка актёров уже повлияла на съёмки многих фильмов
Съёмки «Венома 3» приостановлены из-за забастовки актёров
Александр Невский отложил съёмки «Последних героев Рио Браво» из-за забастовки актёров США
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023