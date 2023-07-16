Съёмки «Венома 3» приостановлены из-за забастовки актёров
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Первая с 1986 года забастовка актёров Голливуда продолжает наносить удары по киноиндустрии — новой жертвой войны профсоюзов и корпораций стал фантастический фильм «Веном 3».
Съёмки ленты от Marvel стартовали в конце июня, но продлились недолго. Спустя две недели работа над новой частью «Венома» приостановлена, поскольку актёры по правилам забастовки не могут принимать участие в проекте.
Ранее по этой же причине остановилась работа над «Дэдпулом 3», «Гладиатором 2», «Мортал Комбат 2» и даже «Последними героями Рио Браво» Александра Невского.
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Ранее инсайдеры сообщали, что «Веном 3» планируется выпустить в прокат в октябре следующего года. Теперь, вероятно, релиз будет отложен — когда завершится забастовка актёров и сценаристов, пока неясно.
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