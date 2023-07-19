Анонсирован стильный кнопочный телефон Nokia 150 за 2900 рублей
Поделиться
Финская компания HMD Global, владеющая брендом Nokia, представила мобильный телефон Nokia 150. Этот простейший кнопочный телефон с поддержкой связи 2G уже поступил в продажу в Китае по цене в 299 юаней (около 2900 рублей).
Аппарат Nokia 150 выполнен в классическом дизайне с 2,4-дюймовым экраном и фирменной клавиатурой. Телефон поддерживает карту памяти объёмом до 32 ГБ, имеет FM-радио и разъём для наушников 3,5 мм. Ёмкость аккумулятора устройства составляет 1450 мАч, а корпус новой «Нокии» выполнен из прочного поликарбоната, который защищает от царапин и повреждений.
Фото: HMD Global
Nokia 150 доступна в трёх цветах: красном, синем и чёрном. Пока неясно, планирует ли HMD Global выпускать устройство за пределами Китая.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 июля 2023
-
14:23
-
14:09
-
13:56
-
13:26
-
12:55
-
12:55
-
12:28
-
12:19
-
11:35
-
11:09
-
11:00
-
10:28
-
09:40
-
09:05
-
08:30
-
07:50
-
07:10
-
06:35
- 18 июля 2023
-
21:22
-
21:08
-
20:45
-
20:13
-
19:39
-
19:08
-
19:00
-
18:46
-
18:21
-
18:21
-
18:03
-
17:34
-
17:02
-
16:35
-
16:19
-
16:07
-
15:40
Партнерский контент