Анонсирован стильный кнопочный телефон Nokia 150 за 2900 рублей

Финская компания HMD Global, владеющая брендом Nokia, представила мобильный телефон Nokia 150. Этот простейший кнопочный телефон с поддержкой связи 2G уже поступил в продажу в Китае по цене в 299 юаней (около 2900 рублей).

Аппарат Nokia 150 выполнен в классическом дизайне с 2,4-дюймовым экраном и фирменной клавиатурой. Телефон поддерживает карту памяти объёмом до 32 ГБ, имеет FM-радио и разъём для наушников 3,5 мм. Ёмкость аккумулятора устройства составляет 1450 мАч, а корпус новой «Нокии» выполнен из прочного поликарбоната, который защищает от царапин и повреждений.

Фото: HMD Global

Nokia 150 доступна в трёх цветах: красном, синем и чёрном. Пока неясно, планирует ли HMD Global выпускать устройство за пределами Китая.