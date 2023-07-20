Разработчики Dolphin объяснили, почему не выпустят эмулятор в Steam

Разработчики Dolphin, эмулятора консолей Wii и GameCube, подробно объяснили ситуацию по поводу релиза программы в Steam. Ранее появилась информация, что Valve якобы получила DMCA-жалобу от Nintendo.
По словам команды, никакие жалобы Nintendo не присылала. Юристы Valve первыми обратились к японской компании, чтобы обсудить появление эмулятора в магазине. На это представитель Nintendo of America попросил Valve отказать создателям Dolphin в релизе, назвав DMCA возможным последствием.
После всех разбирательств мы отказываемся от наших планов на релиз в Steam. Магазином управляет Valve, и она может ставить какие угодно условия для выпуска софта в нём. Учитывая позицию Nintendo касательно эмуляторов, требование Valve достичь соглашения с Nintendo попросту невыполнимо.
Изначально Nintendo в своем письме заявила, что считает Dolphin программой, которая незаконно обходит её защиту в играх. Сначала разработчики эмулятора запаниковали, однако разговор с юристами их успокоил.
Им объяснили, что Dolphin лишь воссоздаёт GameCube и Wii в качестве софта и позволяет взаимодействовать с воссозданной средой. Поэтому ничего противозаконного создатели программы не сделали.
Также разработчики Dolphin заявили, что всё равно выпустят для эмулятора новые функции, которые изначально готовились для релиза в Steam, — к примеру, режим большого экрана с поддержкой контроллера.
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