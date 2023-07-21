Питер Паркер, Майлз Моралес, Осборны и Веном — на свежих скриншотах игры «Человек-паук 2»

SonyПрошедшей ночью Insomniac Games опубликовала сюжетный трейлер игры «Человек-паук 2». Вместе с этим авторы поделились свежими деталями игры, показали стилизованную про проект PS5 и другое.
Также появились и свежие скриншоты, на которых можно увидеть Питера и Майлза, Нормана Осборна вместе с сыном Гарри Осборном, а также Венома в полной красе.
Фото: Sony
Фото: Sony
Фото: Sony
Фото: Sony
Фото: Sony
Сюжет «Человека-паука» развернётся через девять месяцев после финала «Майлза Моралеса» и примерно через два года после финала первой игры. Питеру и Майлзу предстоит столкнутся с новой угрозой в лице Крэйвена, а также столкнуться с симбиотом и Веномом лицом к лицу.
Релиз игры состоится 20 октября только на PS5. Игра будет полностью на русском языке, включая озвучку.
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