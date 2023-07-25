В Steam стартовала предзагрузка Ratchet & Clank: Rift Apart
Поделиться
Релиз Ratchet & Clank: Rift Apart на ПК состоится уже совсем скоро, поэтому у геймеров появилась возможность предзагрузить тайтл в Steam. Геймерам нужно загрузить 38,76 ГБ.
Ratchet & Clank: Rift Apart — продолжение Ratchet & Clank 2016 года. Помимо Рэтчета и Кланка, в игре есть ещё один играбельный персонаж — Ривет, девушка-ломбакс, прямо как Рэтчет.
Оригинальная игра вышла 11 июня 2021 года только на PS5 и получила очень высокие оценки от игроков и критиков. На агрегаторе Metacritic у Rift Apart 88 баллов из 100. Игру называли одной из лучших на PS5 и достойным эксклюзивом Sony. Разработала проект студия Insomniac Games, известная по «Человеку-пауку».
Релиз бывшего эксклюзива PS5 на ПК состоится 26 июля.
Вспомним системные требования:
Комментарии
- 25 июля 2023
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
- 24 июля 2023
-
22:57
-
21:39
-
21:01
-
20:27
-
20:00
-
19:30
-
18:59
-
18:34
-
17:45
-
17:19
-
17:16
-
16:45
-
16:09
-
15:48
-
15:29
-
15:28
-
15:16
-
15:02
-
14:59
-
14:35
-
14:29
-
14:26
-
13:54
-
13:48
-
13:18
-
13:12
-
12:34
-
12:29
-
12:14
-
11:37
-
11:07
Партнерский контент