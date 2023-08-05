СМИ опубликовали новые кадры из сериала «Асока» про ученицу Энакина Скайуокера

Издание Entertainment Weekly опубликовало новые кадры из сериала «Асока» про ученицу Энакина Скайуокера. На них попала сама Асока, адмирал Траун, наёмник Бейлон, лот-кот из сериала «Звездные войны: Повстанцы» и другие персонажи.
Также журналисты показали фото со съёмок
Фото: Entertainment Weekly
«Асока» расскажет историю Асоки Тано, бывшей ученицы Энакина Скайуокера и сильного джедая. События разворачиваются параллельно сюжету «Мандалорца», но не будут пересекаться.
Главную роль исполнит Розарио Доусон, уже игравшая Асоку в «Мандалорце». Энакина снова сыграет Хейден Кристенсен. В сериале также можно будет увидеть Наташу Лю Бордиццо.
Премьера сериала состоится 23 августа в онлайн-кинотеатре Disney+. Первый сезон «Асоки» будет состоять из восьми эпизодов.
Новые кадры
Фото: Entertainment Weekly
Фото: Entertainment Weekly
Фото: Entertainment Weekly
Фото: Entertainment Weekly
Фото: Entertainment Weekly
Фото: Entertainment Weekly
Фото: Entertainment Weekly
Фото: Entertainment Weekly
Фото: Entertainment Weekly
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