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СМИ опубликовали новые кадры из сериала «Асока» про ученицу Энакина Скайуокера

СМИ опубликовали новые кадры из сериала «Асока» про ученицу Энакина Скайуокера
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Издание Entertainment Weekly опубликовало новые кадры из сериала «Асока» про ученицу Энакина Скайуокера. На них попала сама Асока, адмирал Траун, наёмник Бейлон, лот-кот из сериала «Звездные войны: Повстанцы» и другие персонажи.

Также журналисты показали фото со съёмок

Также журналисты показали фото со съёмок

Фото: Entertainment Weekly

«Асока» расскажет историю Асоки Тано, бывшей ученицы Энакина Скайуокера и сильного джедая. События разворачиваются параллельно сюжету «Мандалорца», но не будут пересекаться.

Главную роль исполнит Розарио Доусон, уже игравшая Асоку в «Мандалорце». Энакина снова сыграет Хейден Кристенсен. В сериале также можно будет увидеть Наташу Лю Бордиццо.

Премьера сериала состоится 23 августа в онлайн-кинотеатре Disney+. Первый сезон «Асоки» будет состоять из восьми эпизодов.

Новые кадры

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

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