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Мэйсон Гринвуд работает усерднее, чем когда-либо, чтобы вернуться в состав «МЮ»

Мэйсон Гринвуд работает усерднее, чем когда-либо, чтобы вернуться в состав «МЮ»
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Английский нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд усердно работает над возвращением в состав, сообщает The Sun.

По информации источника, Гринвуд трудится сильнее обычного, чтобы поскорее вернуться в состав команды. Также сообщается, что решение по англичанину «Юнайтед» примет уже в ближайшее время. Его могут либо отправить в аренду, либо дать шанс в самом клубе.

Прошлый сезон Гринвуд пропустил из-за отстранения. В сезоне-2021/2022 на счету молодого англичанина 24 матча за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и двумя результативными передачами.

Контракт игрока с «красными дьяволами» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

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