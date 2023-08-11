«Лучше купите Baldur's Gate 3»: игроки уничтожили рейтинг Overwatch 2 в Steam

10 августа в Steam вышла Overwatch 2 — это первый проект в истории Blizzard, добравшийся до платформы Valve. Разработчики полностью адаптировали игру для нового лаунчера, добавив весь контент из игры вместе с достижениями и поддержкой контроллера.

Новая аудитория приняла Overwatch 2 с большим негативом: всего за 12 часов пользователи написали больше 17 тыс. обзоров, большая часть которых — отрицательные. Сейчас отзывы игры находятся на отметке «Крайне отрицательные» — 82% геймеров не рекомендуют проект.

Фото: Steam

В своих обзорах пользователи ругают Blizzard за отказ от сюжетных миссий, хищную монетизацию, подбор игроков в рейтинговых матчах и многое другое. Игроки призывают даже не пробовать «новинку» и переключить своё внимание на другие проекты, включая Baldur's Gate 3.

Некоторые обзоры пользователей Steam

Прости, но нормальное PvE в сделку не входило.

Рекомендовал бы я играть в это? Да, но, пожалуйста, не покупайте скины, они у вас всё заберут, как только Overwatch 3 анонсируют.

О, а что это у нас? Симулятор торговой площадки для продажи скинов и косметического мусора? Очередная попытка воскресить мёртвое… «Близзы», Steam вас не спасёт.

Вторая часть живёт только за счёт китов (пользователей, которые тратят крупные суммы), и она легко могла стать хорошей или даже отличной игрой. Но Blizzard не уважает игроков и относится к ним как к мусору. Моя оценка Overwatch 2 соответствует её номеру: 2/10.

Overwatch 2 — это не игра, а торговая площадка для продажи скинов и косметического мусора по бешеным ценам. Каждый скин стоит около $ 20. Отвратительная доилка денег с бедолаг, которые всё ещё имеют зависимость от игры и приятные воспоминания о первой части. Крайне не рекомендую! Лучше купите Baldur's Gate 3.