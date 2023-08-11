Представлен телефон Nokia 130 Music с огромным динамиком за 2200 рублей

Финская компания HMD Global, владеющая брендом Nokia, представила мобильный телефон Nokia 130 Music, предназначенный для меломанов. Его главная особенность — большой динамик на заднем корпусе устройства, где обычно располагается основная камера. В компании отмечают, что его можно будет использовать как колонку, держа телефон в руках и слушая музыку.
Nokia 130 Music получил 2,4-дюймовый экран, батарею ёмкостью 1450 мАч, стандартный разъём для наушников 3,5 мм, фонарик и слот для карты памяти объёмом до 32 ГБ. Производитель заявляет, что телефон может работать 30 дней в режиме ожидания и 20 часов во время беспрерывного разговора.
Nokia 130 Music уже поступил в продажу по цене в 1849 индийских рупий — около 2200 рублей. Аппарат поставляется в тёмно-синем, фиолетовом и светло-золотом цветах.
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