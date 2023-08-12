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Слух: утекло первое видео с корпусом PS5 Slim

Слух: утекло первое видео с корпусом PS5 Slim
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Вчера бывший редактор VGC Эндрю Мармо, ссылаясь на китайский форум, опубликовал в своём «твиттере» первое изображение PS5 Slim. Пару часов спустя австралийский специалист под ником BwE_De поделился видео с демонстрацией корпуса консоли.

Фото: BwE_De

Посмотреть ролик можно в социальной сети BwE_De. На видео дизайн устройства такой же, какой был на фотографии с китайского форума, — отличительные прорези на двух сторонах тоже присутствуют.

Сообщается, что новая версия консоли станет на 5 см тоньше оригинальной, получит два разъёма USB Type-C и сменный дисковод, а на заднем корпусе консоли будут красоваться знаменитые символы PlayStation: треугольник, квадрат, круг и крест. Ожидается, что цена PS5 Slim составит $ 399, а её выход состоится уже этой осенью.

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