В Steam открылся предзаказ на киберпанк-экшен Ghostrunner 2 — игра выйдет в России
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Издательство 505 Games открыло предзаказы на киберпанк-экшен Ghostrunner 2. Игру можно предзаказать и в России по цене в 2849 рублей за стандартное издание. Максимальная же версия обойдётся в 4999 рублей: в него также войдут различные косметические предметы, сезонный пропуск и доступ к проекту на 48 часов раньше.
Издание Deluxe почему-то всего на 20 рублей дороже обычного
Фото: Steam
Кроме того, авторы раскрыли системные требования Ghostrunner 2. Для запуска понадобится компьютер с процессором Intel Core i5-4590 и видеокартой NVIDIA Geforce GTX 960. Для комфортной игры потребуется ПК с Intel Core i9-9900k и GeForce RTX 2070 Super.
Минимальные требования Ghostrunner 2
- Процессор: Intel Core i5-4590 или AMD FX-8350
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 или Radeon RX 480
- Оперативная память: 8 ГБ
- Место на диске: 65 ГБ
Рекомендуемые требования Ghostrunner 2
- Процессор — Intel Core i9-9900k или AMD Ryzen 5 5600X
- Видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 2070 Super or Radeon RX 6800 XT
- Оперативная память — 16 ГБ
- Место на диске — 65 ГБ.
Ghostrunner 2 поступит в продажу 26 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. Экшен выйдет с переводом на русский язык.
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