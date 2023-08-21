В Steam открылся предзаказ на киберпанк-экшен Ghostrunner 2 — игра выйдет в России

Издательство 505 Games открыло предзаказы на киберпанк-экшен Ghostrunner 2. Игру можно предзаказать и в России по цене в 2849 рублей за стандартное издание. Максимальная же версия обойдётся в 4999 рублей: в него также войдут различные косметические предметы, сезонный пропуск и доступ к проекту на 48 часов раньше.

Издание Deluxe почему-то всего на 20 рублей дороже обычного Фото: Steam

Кроме того, авторы раскрыли системные требования Ghostrunner 2. Для запуска понадобится компьютер с процессором Intel Core i5-4590 и видеокартой NVIDIA Geforce GTX 960. Для комфортной игры потребуется ПК с Intel Core i9-9900k и GeForce RTX 2070 Super.

Минимальные требования Ghostrunner 2

Процессор: Intel Core i5-4590 или AMD FX-8350

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 или Radeon RX 480

Оперативная память: 8 ГБ

Место на диске: 65 ГБ

Рекомендуемые требования Ghostrunner 2

Процессор — Intel Core i9-9900k или AMD Ryzen 5 5600X

Видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 2070 Super or Radeon RX 6800 XT

Оперативная память — 16 ГБ

Место на диске — 65 ГБ.

Ghostrunner 2 поступит в продажу 26 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. Экшен выйдет с переводом на русский язык.