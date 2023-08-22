В Steam стартовали предзаказы Forza Motorsport — автосимулятора от Microsoft
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В Steam открылись предзаказы на Forza Motorsport — перезапуск знаменитой серии автосимуляторов от Microsoft. Игра официально не выйдет в России, однако всё же получит перевод на русский язык. Релиз проекта состоится уже 10 октября.
Всего у игры будет три издания: стандартное обойдётся в 24999 тенге (около 5000 рублей) в Казахстане и 899 лир в Турции (3200 рублей). Максимальное же издание стоит 32999 тенге (около 7000 рублей) и 1199 лир (около 4000 рублей) соответственно.
Сравнение изданий
Фото: Microsoft
Кроме того, разработчики раскрыли системные требования Forza Motorsport. Для запуска потребуется компьютер с процессором Intel Core i5-8400 и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1060.
Минимальные требования Forza Motorsport
- Процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 1600
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) или Radeon RX 5500 XT
- Оперативная память: 8 ГБ
- Место на диске: 130 ГБ SSD
Фото: Microsoft
Рекомендуемые требования Forza Motorsport
- Процессор — Intel Core i5-11600k или AMD Ryzen 5 5600X
- Видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti или Radeon RX 6800 XT
- Оперативная память — 16 ГБ
- Место на диске — 130 ГБ SSD.
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