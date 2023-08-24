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В Riot Games признали, что киберспорт по League of Legends приносит компании лишь убытки

В Riot Games признали, что киберспорт по League of Legends приносит компании лишь убытки
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Старший директор игровой компании Riot Games по киберспорту в американском регионе Рауль Фернандес заявил, что соревновательная система League of Legends не приносит разработчикам доходов.

Во время выступления перед финалом LCS Summer менеджер признал, что сейчас Riot пытается «найти опору, чтобы найти способ обновить нашу лигу».

Фернандес отметил, что количество зрителей постепенно снижается, так как некоторые старые фанаты Лиги Легенд уходят, и теперь нужно искать возможность вернуть их интерес.

Во время этого цикла «играй-смотри-играй» на пути человека рано или поздно встаёт реальная жизнь.

В Riot Games также считают, что в последнее время становится трудно продавать внутриигровые косметические предметы, посвящённые лучшим игрокам и командам, так как они редко сочетаются с тем, какими персонажами любят играть фанаты.

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