Дени Вильнёв рассказал, о чём может быть «Дюна 3»

Режиссёр Дени Вильнёв дал новое интервью журналистам издания Empire. В ходе разговора постановщику задали вопрос по поводу потенциального выхода третьей части «Дюны».

Вильнёв заявил, что его мечта — снять трилогию. Если он всё-таки приступит к работе над триквелом, то картина будет основана на сюжете книги Фрэнка Герберта «Мессия Дюны».

Сюжет «Дюны 2» будет посвящён Полу Атрейдесу и его становлению среди местных жителей планеты Арракис. Немалая часть хронометража будет отведена персонажу Чани, которую играет Зендея. Сценарий будет основан на второй половине научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», вышедшего в 1965 году.

Премьера второй части «Дюны» должна состояться 14 марта 2024 года.