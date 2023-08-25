В России стартовали съёмки фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Кинокомпания «Централ Партнершип» и компания «Кинослово» приступили к работе над проектом «Пророк. История Александра Пушкина» — съёмки фильма стартовали в Павловске под Санкт-Петербургом. Премьера киноленты состоится 14 февраля 2025 года.
В центре повествования окажется жизнь великого русского поэта от его лицейских дней до роковой дуэли с Дантесом. В картине Пушкин предстанет как «современный и многогранный герой, в котором тёмное и страшное борется со светлым и просвещённым».
Главную роль в картине исполнит Юра Борисов («Кентавр»), Пушкина во времена его юности в лицее сыграет Кай Гетц («Гром: Трудное детство»), а образ Жоржа Дантеса воплотит французский актер Флориан Десбьендра. Режиссёром картины выступит Феликс Умаров («Домашнее поле»).
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