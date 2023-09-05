Эрлинг Холанд попробовал угадать свой рейтинг в EA Sports FC 24

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд попытался определить показатели своей карточки в новом футбольном симуляторе EA Sports FC 24.

Ролик с футболистом разработчики игры, ранее работавшие над серией FIFA, опубликовали в соцсетях. Холанд ошибся на единицу, назвав число 90, — в действительности его карточка имеет показатель 91.

Игрок также был близок к тому, чтобы угадать скорость, дриблинг и физическую выносливость, а также точно назвал показатель удара со второй попытки.

Видео доступно ВКонтакте. Права на видео принадлежат EA Sports.

Согласно слитым данным, карточка Холанда в EA Sports FC 24 имеет силу 91. Его скорость — 89, удары — 93, передачи — 66, дриблинг — 79, защита — 45, а физика — 88.