Эрлинг Холанд попробовал угадать свой рейтинг в EA Sports FC 24
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Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд попытался определить показатели своей карточки в новом футбольном симуляторе EA Sports FC 24.
Ролик с футболистом разработчики игры, ранее работавшие над серией FIFA, опубликовали в соцсетях. Холанд ошибся на единицу, назвав число 90, — в действительности его карточка имеет показатель 91.
Игрок также был близок к тому, чтобы угадать скорость, дриблинг и физическую выносливость, а также точно назвал показатель удара со второй попытки.
Видео доступно ВКонтакте. Права на видео принадлежат EA Sports.
Согласно слитым данным, карточка Холанда в EA Sports FC 24 имеет силу 91. Его скорость — 89, удары — 93, передачи — 66, дриблинг — 79, защита — 45, а физика — 88.
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