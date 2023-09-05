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Первый трейлер симулятора ралли EA Sports WRC от создателей Dirt Rally

Первый трейлер симулятора ралли EA Sports WRC от создателей Dirt Rally
Аудио-версия:
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Разработчики гоночного симулятора EA Sports WRC представили премьерный трейлер своей игры.

Создавать игру будет британская студия Codemasters, хорошо известная фанатам автоспорта и видеоигр — например, благодаря Colin McRae Rally, GRID или серии F1.

По сути, EA Sports WRC станет новой версией Dirt Rally, но теперь игра имеет официальную лицензию WRC, чемпионата мира по ралли, — это позволит ввести в проект все официальные бренды, в том числе трассы, гонщиков и автомобили.

Видео доступно EA SPORTS WRC. Права на видео принадлежат EA Sports.

EA Sports WRC выйдет 3 ноября на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5. За предзаказ, который открыт уже сейчас, игроки получат пропуск «VIP-ралли» на все пять сезонов, три командные раскраски и ранний доступ — поиграть можно будет на три дня раньше, 31 октября.

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