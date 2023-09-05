EA Sports WRC от авторов Dirt Rally получит перевод и озвучку на русском языке

Предстоящий симулятор ралли EA Sports WRC от Codemasters, известный как новая лицензированная версия Dirt Rally, будет полностью переведён на русский язык.

Это касается как текстовой локализации, так и озвучки голосов штурманов и другого контента в игре — об этом указано на странице EA Sports WRC в Epic Games Store.

Фото: Epic Games Store

Чуть ранее сегодня разработчики представили первый трейлер проекта. Благодаря лицензии WRC в игре появятся брендированные автомобили, гонщики и трассы из настоящего чемпионата мира по ралли.

Официальный релиз EA Sports WRC состоится 3 ноября на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5. При этом за предзаказ игры можно будет получить ранний доступ и поиграть раньше остальных на три дня, 31 октября.