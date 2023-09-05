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EA Sports WRC от авторов Dirt Rally получит перевод и озвучку на русском языке

EA Sports WRC от авторов Dirt Rally получит перевод и озвучку на русском языке
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Предстоящий симулятор ралли EA Sports WRC от Codemasters, известный как новая лицензированная версия Dirt Rally, будет полностью переведён на русский язык.

Это касается как текстовой локализации, так и озвучки голосов штурманов и другого контента в игре — об этом указано на странице EA Sports WRC в Epic Games Store.

Фото: Epic Games Store

Чуть ранее сегодня разработчики представили первый трейлер проекта. Благодаря лицензии WRC в игре появятся брендированные автомобили, гонщики и трассы из настоящего чемпионата мира по ралли.

Официальный релиз EA Sports WRC состоится 3 ноября на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5. При этом за предзаказ игры можно будет получить ранний доступ и поиграть раньше остальных на три дня, 31 октября.

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