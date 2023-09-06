Телеведущий Саша Стоун сыграет в сериале «Постучись в мою дверь»

Пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинг» сообщила, что телеведущий Саша Стоун сыграет в российской адаптации романтического сериала «Постучись в мою дверь».

Стоун исполнит роль бывшего парня главной героини Саши.

Когда мне поступило предложение сняться в сериале, я подтвердил своё участие практически сразу, сомнений никаких не было. Это очередной достаточно масштабный этап в жизни, я понимаю и чувствую всю ответственность.

Напомним, главные роли в отечественном варианте «Постучись в мою дверь» исполнят Никита Волков и Лиана Гриба. Съёмки стартовали в мае, а выпустить дебютные версии планируется до конца года — сериал покажут на ТНТ, а также в онлайн-кинотеатрах Okko и PREMIER.

«Постучись в мою дверь» — популярный турецкий сериал, рассказывающий историю любви владелицы цветочного магазина Эды и архитектора Серкана Болата. Изначально пара просто притворяется влюблёнными, чтобы вернуть бывшую девушку Серкана, однако затем между главными героями вспыхивает настоящий роман.