Телеведущий Саша Стоун сыграет в сериале «Постучись в мою дверь»

Пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинг» сообщила, что телеведущий Саша Стоун сыграет в российской адаптации романтического сериала «Постучись в мою дверь».
Стоун исполнит роль бывшего парня главной героини Саши.
Когда мне поступило предложение сняться в сериале, я подтвердил своё участие практически сразу, сомнений никаких не было. Это очередной достаточно масштабный этап в жизни, я понимаю и чувствую всю ответственность.
Напомним, главные роли в отечественном варианте «Постучись в мою дверь» исполнят Никита Волков и Лиана Гриба. Съёмки стартовали в мае, а выпустить дебютные версии планируется до конца года — сериал покажут на ТНТ, а также в онлайн-кинотеатрах Okko и PREMIER.
«Постучись в мою дверь» — популярный турецкий сериал, рассказывающий историю любви владелицы цветочного магазина Эды и архитектора Серкана Болата. Изначально пара просто притворяется влюблёнными, чтобы вернуть бывшую девушку Серкана, однако затем между главными героями вспыхивает настоящий роман.
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