Никита Волков не будет копировать актёрскую игру Керема Бюрсина из «Постучись в мою дверь»

Никита Волков, сыграющий главную роль в сериале «Постучись в мою дверь», в разговоре с «Пятым каналом» рассказал, что не будет копировать актёрскую игру Керема Бюрсина из оригинального проекта. Волков хочет сделать персонажа индивидуальным.
Играть в России турецкий менталитет — ошибочный путь, считает Никита Волков.
Это всё-таки адаптация. Это как написанные эти герои будут выглядеть в России, в нашей стране. Не где-то там в Турции. Играть, условно, турецкий менталитет, мне кажется, ошибочный путь. И ориентироваться на оригинал тоже не стоит
Волков сыграет Сергея Градского, прообразом для которого выступил Серкан Болат. А Гриба исполнит роль Саши Гордеевой — её прообразом послужила Эда.
«Постучись в мою дверь» — популярный турецкий сериал, рассказывающий историю любви владелицы цветочного магазина Эды и архитектора Серкана Болата. Изначально пара просто притворяется влюблёнными, чтобы вернуть бывшую девушку Серкана, однако затем между главными героями вспыхивает настоящий роман.
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