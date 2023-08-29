Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Никита Волков не будет копировать актёрскую игру Керема Бюрсина из «Постучись в мою дверь»

Никита Волков, сыграющий главную роль в сериале «Постучись в мою дверь», в разговоре с «Пятым каналом» рассказал, что не будет копировать актёрскую игру Керема Бюрсина из оригинального проекта. Волков хочет сделать персонажа индивидуальным.

Играть в России турецкий менталитет — ошибочный путь, считает Никита Волков.

Это всё-таки адаптация. Это как написанные эти герои будут выглядеть в России, в нашей стране. Не где-то там в Турции. Играть, условно, турецкий менталитет, мне кажется, ошибочный путь. И ориентироваться на оригинал тоже не стоит

Волков сыграет Сергея Градского, прообразом для которого выступил Серкан Болат. А Гриба исполнит роль Саши Гордеевой — её прообразом послужила Эда.

«Постучись в мою дверь» — популярный турецкий сериал, рассказывающий историю любви владелицы цветочного магазина Эды и архитектора Серкана Болата. Изначально пара просто притворяется влюблёнными, чтобы вернуть бывшую девушку Серкана, однако затем между главными героями вспыхивает настоящий роман.