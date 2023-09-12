Total War: Pharaoh в сеттинге Древнего Египта выйдет 11 октября без русского языка

Разработчики стратегии Total War: Pharaoh объявили точную дату релиза — игра выйдет в Steam и Epic Games Store 11 октября.

Действие новой части легендарной серии игр будет происходить в Древнем Египте. Игрок сможет выбрать одну из восьми фракций, а соперниками в сражениях, помимо вражеских армий, станут песчаные бури и смерчи. А место старта игры будет серьёзно влиять на доступность тех или иных ресурсов.

Как и предполагалось ранее, Total War: Pharaoh не будет переведена на русский язык. Релиз также не доступен для покупки в российском Steam.

Ранее российские фанаты Total War собрали команду для создания собственных русификаторов для новых игр и дополнений по франшизе. «Пробой пера» стало DLC Forge of the Chaos Dwarfs, вышедшее в апреле.