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Valve: Counter-Strike 2 выйдет совсем скоро

Valve: Counter-Strike 2 выйдет совсем скоро
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12 сентября Steam исполнилось 20 лет. В честь юбилея Valve запустила тематический ивент в онлайн-магазине, посвящённый празднованию столь важной для компании даты. Разработчики создали специальную страницу, на которой коротко рассказали о самых важных событиях и релизах со дня выпуска сервиса.

Чуть позже игроки и журналисты обратили внимание на 2023 год — в нём Valve подвела некоторые итоги первых девяти месяцев и рассказала о прогрессе разработки Counter-Strike 2. По словам авторов, проект находится на финальной стадии разработки и выйдет уже очень скоро.

Год ещё не закончился, а мы уже выпустили огромное обновление клиента Steam, начали бета-тестирование Counter-Strike 2 (которая выйдет совсем скоро), и уже более 11 000 игр имеют категорию «Полностью совместима» и «Можно играть» на Steam Deck.

Ранее Valve сообщала, что CS 2 поступит в продажу летом. По американским меркам осень начнётся уже 22 сентября, поэтому проект может выйти уже в ближайшую неделю.

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