Эрлингу Холанду вручили первую копию игры EA Sports FC 24

Electronic Arts выпустила короткий ролик, в котором продемонстрировала судьбу первого диска EA Sports FC 24 — грядущей замены серии FIFA. Дебютная физическая копия футбольного симулятора для PlayStation 5 досталась Эрлингу Холанду — игру ему привезли прямо на тренировочную базу «Манчестер Сити».
Таким образом, разработчики приняли решение предоставить первый диск с EA Sports FC 24 спортсмену, который стал лицом будущего футбольного симулятора. Холанд не только попал на обложку игры, но и получил один из самых высоких рейтингов в проекте — 91. Такими же показателями могут похвастаться только Килиан Мбаппе, Кевин Де Брёйне и Алексия Путельяс.
EA Sports FC 24 выйдет 29 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 22-го числа.
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