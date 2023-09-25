«Неудержимые 4» полностью провалились в домашнем прокате
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По информации СМИ, за первый уикенд в США лента собрала всего $ 8,3 млн при бюджете в $ 100 млн. Этот результат — самый худший для всей франшизы.
Многие предполагают, что лента собрала очень мало в домашнем прокате из-за её качества. У фильма очень низкие оценки как от зрителей, так и от критиков. Вокруг боевика в целом много негатива, который сказался на сборах.
Сколько собрали прошлые части в домашнем прокате за первый уикенд
- «Неудержимые» — $ 34,8 млн
- «Неудержимые 2» — $ 28,5 млн
- «Неудержимые 3» $ 15,8 млн
Главные роли в четвёртой части «Неудержимых» исполнили Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэйтем, Дольф Лундгрен, Меган Фокс, рэпер 50 Cent и другие. События новой части продолжают триквел, вышедший в 2014 году.
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