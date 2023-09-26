Мобильный футбольный симулятор EA Sports FC Mobile 24 вышел на iOS и Android

Electronic Arts выпустила EA Sports FC Mobile 24 — новую версию мобильных футбольных симуляторов. Игра доступна полностью бесплатно в Play Market и App Store России.
Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS FC MOBILE. Права на видео принадлежат EA SPORTS.
В EA Sports FC Mobile 24 доступны более 15 000 полностью лицензированных игроков, 650+ команд и 30 лиг. Авторы переработали графику, звук, добавили новые типа повторов, улучшили игровой процесс и ввели новый тип управления. Игроки также смогут создать команду своей мечты в режиме Ultimate Team.
Релиз EA Sports FC Mobile 24 состоялся за трое суток до выхода EA Sports FC 24 — флагманского футбольного симулятора от Electronic Arts. Уже 29 сентября геймеры по всему миру отправятся покорять футбольные поля на ПК и консолях.
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