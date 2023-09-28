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CD Projekt напомнила об окончании поддержки Cyberpunk 2077 и работе над продолжением

CD Projekt напомнила об окончании поддержки Cyberpunk 2077 и работе над продолжением
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Недавно Cyberpunk 2077 получила большой патч 2.0 и дополнение Phantom Liberty. Команда наконец-то привела проект в порядок и выпустила для него дополнение. Теперь CD Projekt RED готова полностью сосредоточиться на сиквеле.

Об этом рассказал геймдиректор Cyberpunk 2077 Габриэль Аматанджело. По его словам, крупных обновлений игра больше не получит, но какие-то мелкие проблемы ещё исправят.

Патч 2.0 и Phantom Liberty — последние крупные обновления. Мы сделаем кое-что ещё, но это последние крупные обновления. А дальше? Дальше будет Cyberpunk 2. Или Orion, как мы его называем внутри студии.

Cyberpunk 2077 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Дополнение Phantom Liberty вышло только на ПК и новых консолях.

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