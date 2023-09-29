EA Sports FC 24 вышла на ПК и консолях — это наследница серии FIFA

29 сентября состоялся выход EA Sports FC 24 — наследницы культовой серии FIFA. Футбольный симулятор уже доступен всем обладателям игры на ПК и консолях: ранее целая неделя раннего доступа предоставлялась владельцам ультимативного издания и подписчикам сервиса EA Play.

EA Sports FC 24 — новая часть культовой серии FIFA, которую Electronic Arts отныне будет развивать самостоятельно, без участия международной федерации футбола. Разработчикам удалось сохранить все лицензии на футболистов, чемпионаты, стадионы и формы, потеряв лишь знаменитое название.

Помимо флагманской EA Sports FC 24, ранее вышла и EA FC Mobile 24 — обновлённая версия мобильного футбольного симулятора. Она доступна в том числе в российских App Store и Google Play.